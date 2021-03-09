Son dakika... İzmir'de kavgada boynundan bıçakladığı kişiyi ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ferahlı Mahallesi'nde M.A. (48) ile G.Ö. (33) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, G.Ö, M.A'yı boynundan bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal