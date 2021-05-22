Son dakika: İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Son dakika: İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika: İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Karaburun-İzmir kara yolu Karapınar mevkisinde farklı yönde seyreden İlkay Umut Şensoy (38) idaresindeki 35 EAL 278 plakalı kamyonet ile Sedat Şenyıldız'ın (44) kullandığı 35 DC 6899 plakalı minibüs çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs şoförü Şenyıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Minibüsteki Mert Kayat (29) ve Hasan Öncel (42) ile kamyonet sürücüsü ve eşi Pınar Doğan Şensoy (38) yaralandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Mert Kayat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Urla Devlet Hastanesindeki Hasan Öncel'in hayati tehlikesinin sürdüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şensoy çiftinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Son dakika: İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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Son dakika: İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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