Son dakika! İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Son dakika! İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Son dakika! İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
01.06.2020 22:14 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:19

İzmir'de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tire-Ödemiş karayolu Doyranlı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf C. idaresindeki 35 ZUG 83 plakalı kamyonet, Tire yönünden Ödemiş istikametine doğru seyir halindeyken karşı yönden gelen Ayşe T. yönetimindeki 35 UGS 70 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yeri savaş alanına dönerken, diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü yara almazken, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Muhammed T., Özge T., Dilek Z. ve Hüseyin Z. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan Tire-Ödemiş karayolu normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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