Son dakika: İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polis ruhsatsız eğlence merkezindeki 28 kişiye ceza uyguladı

Son dakika haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde kadına şiddet ihbarı yapılan gece kulübündeki 28 kişiye, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 176 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

İzmir'in Konak ilçesinde kadına şiddet ihbarı yapılan gece kulübündeki 28 kişiye, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 176 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece, İsmet Kaplan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında kadına şiddet uygulandığı ihbarını alan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapısı kapalı ve müzik yayını yapılan binaya girmek istedi.

Polis, binanın kapısı açılmayınca itfaiyeden destek istedi.

Bir süre sonra binada bulunanlar kapıyı açtı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken ruhsatsız gece kulübündeki 28 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından 176 bin 400 lira ceza kesildi.

Kafede içki servisine polis baskını

İlçede Konak Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bir kafenin kepenklerinin kapalı olduğunu ancak iş yerinin yanındaki kapıdan 1 kişinin çıktığını gördü.

Kapıyı açan ekipler, kafe içerisinde 14 müşterinin bulunduğunu ve masalara içki sunumu yapıldığını tespit etti. Kafedeki 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ve sosyal mesafe ihlalinden toplamda 88 bin 200 lira ceza kesildi.

Polisin geldiğini görünce camdan hastaneye geçmişler

Aynı mahalledeki bir restorana 2 kişinin girdiğini belirleyen ekipler, kepenkleri kapalı iş yerinin önünde bir süre bekledi.

Restoranın yanı kısımdaki diş hastanesinden çıkan 6 kişiyi sorgulayan ekipler, bu kişilerin mekanda eğlendiklerini ve polisin geldiğini duyunca camdan hastaneye geçerek kaçmaya çalıştıklarını söylemeleri üzerine megafonla iş yerinin kapısının açılması için uyarıda bulunuldu.

İş yeri sahibi M.K'nin kapıyı açması üzerine içerideki 17 kişiye sosyal mesafeden, iş yerine de açılış kapanış saatlerine uymamaktan toplamda 63 bin lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, 3 farklı mekandaki 59 kişiye 327 bin 600 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör