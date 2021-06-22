Son dakika: İzmir'de kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika: İzmir'de kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika: İzmir'de kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de onlarca kişinin ölümüne neden olan kaçak alkolün imalat ve satışına yönelik devam eden operasyonda bugün 4 kişi gözaltına alınırken, yüzlerce litre kaçak içki ve kaçak içki malzemeleri ele geçirildi.

İzmir'de onlarca kişinin ölümüne neden olan kaçak alkolün imalat ve satışına yönelik devam eden operasyonda bugün 4 kişi gözaltına alınırken, yüzlerce litre kaçak içki ve kaçak içki malzemeleri ele geçirildi.

İzmir'de kaçak alkol imalat ve satışına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak bugüne kadar yapılan 7 şüpheliye işlem yapılırken, toplamda 355 adet sahte kaçak bandrollü/bandrolsüz içki, 25 litre açık içki, 300 adet bandrol, 250 adet boş şişe, 55 adet kapak, 4 bin ml karamel ele geçirilmişti. Soruşturmanın gelinen aşamasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün 4 şüpheli için daha operasyon talimatı verildi.

Bugün saat 06.00'da 4 şüpheliye yönelik operasyonda yapılan aramalarda, toplam 141 litre muhtelif ebatlarda kaçak rakı, 13 litre etil alkol, 2 adet 250 litrelik alkol yapımı için kullanılan tank, 275 boş şişe, 18 bin adet içki şişesi için etiket, 550 adet kapak, 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, dosya kapsamında şüphelilerle bağlantılı olan 4 şahıs daha tespit edilirken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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