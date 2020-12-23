Son Dakika | İzmir'de jandarmadan öğrencilere çevrim içi trafik eğitimi
23.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:46
Bir son dakika haberine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı, ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklayama göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitime 7-11 yaş grubu 236 öğrenci katıldı.
Eğitimde, genel trafik kurallarından bahsedildi ve trafikle ilgili videolar izletildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin