Son Dakika: İzmir'de jandarmadan narkotik uygulaması Son dakika haberi: İzmir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 1 kilo 310 gram esrar ile 36 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 9 aranan şahıs yakalandı.

İzmir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 1 kilo 310 gram esrar ile 36 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 9 aranan şahıs yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli narkotik uygulaması kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 410 personel, 3 narkotik ve asayiş köpek timinden oluşan 95 ekip ve uygulama yapıldı.

Ekiplerce 110 metruk bina, 156 park, 356 sokak ve 75 ikamet ile iş yeri kontrolünde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. 2 kişiye uyuşturucu madde ve imal suçundan işlem yapılırken, 11 kişiye de idari işlem uygulandı.

178 araca cezanın yazıldığı uygulamada, 20 araç trafikten men edilip, 95 bin 687 lira ceza kesildi.

Uygulamada 1 kilo 310 gram kubar esrar ile 36 kök kenevir bitkisi de ele geçirildi.

Kaynak: AA