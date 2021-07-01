Son dakika haber... İZMİR'DE 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINI PROTESTO EDEN KADINLARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
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Son dakika haber... İZMİR'DE 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINI PROTESTO EDEN KADINLARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'de, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etmek amacıyla toplanan bir grup kadına, polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

İZMİR'de, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etmek amacıyla toplanan bir grup kadına, polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır Kampanya Grubu üyesi bir grup kadın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etmek için Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde saat 18.30 sıralarında toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş yapmak isteyen gruba izin vermedi. Grup yürüyüş için diretince, polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

Son dakika haber... İZMİR'DE 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINI PROTESTO EDEN KADINLARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Son dakika haber... İZMİR'DE 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINI PROTESTO EDEN KADINLARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Son dakika haber... İZMİR'DE 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINI PROTESTO EDEN KADINLARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Son dakika haber... İZMİR'DE 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINI PROTESTO EDEN KADINLARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Son dakika haber... İZMİR'DE 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINI PROTESTO EDEN KADINLARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Son dakika haber... İZMİR'DE 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINI PROTESTO EDEN KADINLARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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