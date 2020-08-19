Son Dakika: İzmir'de iş yerinde korkutan patlama: 1 ağır yaralı
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Son Dakika: İzmir'de iş yerinde korkutan patlama: 1 ağır yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'de iş yerinde korkutan patlama: 1 ağır yaralı İzmir'in Dikili ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlama ve ardından başlayan yangın büyük korku uyandırdı.

19.08.2020 22:14 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:25

İzmir'de iş yerinde korkutan patlama: 1 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlama ve ardından başlayan yangın büyük korku uyandırdı. Patlama sebebiyle yaralanan 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Salimbey Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir tantunici dükkanında meydana geldi. İş yerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama ve ardından yangın meydana geldiği iddia edildi. Patlamada iş yeri sahibi İbrahim D. yaralandı.

Patlama sesini duyan çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye meydana gelen yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri de yaralanan iş yeri sahibine ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralı şahsı ambulansla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olduğu bildirilen İbrahim D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

"Havaya zıpladı sonra aşağı düştü"

Patlamanın yaşandığı dükkanın karşısında iş yerleri olan görgü tanığı Kıymet Fazlı, yaptığı açıklamada dehşet anını anlattı. Fazlı, "Dükkanın kapanış saatiydi. Eşim gitti onu geçirdim arkasından bakarken tantunicinin sahibi çıktı. Güm diye havaya zıpladı sonra aşağıya düştü. Her yeri yanmıştı eşi isyan etti. Hemen ambulansı aradık. Patlamanın tüpten meydana geldiğini düşünüyoruz" dedi.

Hemen yanında tüpçü dükkanı vardı

Öte yandan patlamanın meydana geldiği iş yerinin bitişiğinde bir tüpçü dükkanının olması dikkat çeken detay oldu. Yangının sirayet etmesi durumunda meydana gelecek olası facianın adeta eşiğinden dönüldü.

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Son Dakika: İzmir'de iş yerinde korkutan patlama: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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