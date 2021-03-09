Son dakika: İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın
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Son dakika: İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın

09.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:44

Son dakika gündem haberine göre İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın (1)İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nin üçüncü katında yangın çıktı.

İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın (1)

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nin üçüncü katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının üçüncü katta bulunarn iki odada sürdüğü belirtildi. Kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, söndürme çalışmalarına başladı.

Son dakika: İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın
Son dakika: İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın
Son dakika: İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın
Son dakika: İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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