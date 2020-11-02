Son dakika: İzmir'de ikinci deprem! İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Ölü ve yaralı var mı?
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Son dakika: İzmir'de ikinci deprem! İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Ölü ve yaralı var mı?

02.11.2020 23:36 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:40
Son dakika: İzmir'de ikinci deprem! İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Ölü ve yaralı var mı?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre İzmir'de deprem meydana geldi. Son dakika: İzmir'de ikinci deprem! İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Ölü ve yaralı var mı?

6,6 şiddetinde sarsılan İzmir, 2 Ekim tarihinde bir kez daha sarsıldı. Peki, 2 Ekim İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı?

İZMİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

İzmir'in Urla ilçesinde saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre gerçekleşen depremde ölü veya yaralılar hakkında bilgi verilmedi. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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