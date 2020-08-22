Son dakika... İzmir'de iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika... İzmir'de iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Son dakika... İzmir'de iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
22.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:07

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaynaklar Mahallesi'nde, S.B.B. idaresindeki 35 AU 7812 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İ.D. yönetimindeki 35 ANL 837 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarındaki Ş.D, S.D, B.D, D.D. ile A.M. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan S.B.B. kurtarılamadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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