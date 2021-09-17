Son dakika: İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika: İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Son dakika: İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Güldan Teker Ay (33) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'ndeki kavşakta, Ebuzer Baran'ın (27) kullandığı 35 AY 117 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücüler ile Fatma Uğraşır (39), Beyza Topçu (29) ve Tuba Baran, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika: İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika: İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika: İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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