Son Dakika | İzmir'de geri manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı 83 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberler... İzmir'in Karabağlar ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kişi yaşamını yitirdi.
T.K'nin kullandığı 35 APM 917 plakalı Karabağlar Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Kibar Mahallesi 3796 Sokak'ta geri manevra yaparken 83 yaşındaki Ali Çöl'e çarptı.
Çöl, kaza yerinde hayatını kaybetti, şoför T.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz