Son Dakika- İzmir'de gerçekleşen deprem kaç şiddetinde ve nerede oldu? İzmir'de korkutan deprem 2021!
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Son Dakika- İzmir'de gerçekleşen deprem kaç şiddetinde ve nerede oldu? İzmir'de korkutan deprem 2021!

Son Dakika- İzmir'de gerçekleşen deprem kaç şiddetinde ve nerede oldu? İzmir'de korkutan deprem 2021!
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Geçtiğimiz aylarda merkez üssü Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve 114 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depremin yaralarını yeni yeni sarmaya başlayan İzmir'de, bir deprem daha meydana geldi. Depremin olmasının ardınan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen "İzmir depremi nerede oldu? İzmir'de gerçekleşen deprem kaç şiddetinde ve nerede oldu?" soruları araştırılmakta.

30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında 6,9 Mw büyüklüğünde meydana gelen depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu depremin ardından oldukça tedirginlik yaşayan İzmir'de bugün meydana gelen deprem ile birlikte vatandaşlar korku dolu anlar yaşandı. 27 Temmuz 2021 tarihinde İzmir'de gerçekleşen deprem ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZMİR'DE GERÇEKLEŞEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE VE NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 27 Temmuz 2021 Salı saat 13.02'de Karaburun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK GEÇTİ

AFAD, depremin 16.10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıklarken, Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,4, derinliği ise 9,6 km olarak belirlendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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