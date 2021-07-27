Son Dakika- İzmir'de gerçekleşen deprem kaç şiddetinde ve nerede oldu? İzmir'de korkutan deprem 2021!

Geçtiğimiz aylarda merkez üssü Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve 114 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depremin yaralarını yeni yeni sarmaya başlayan İzmir'de, bir deprem daha meydana geldi. Depremin olmasının ardınan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen "İzmir depremi nerede oldu? İzmir'de gerçekleşen deprem kaç şiddetinde ve nerede oldu?" soruları araştırılmakta.