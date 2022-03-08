Son Dakika | İzmir'de ganyan bayisi önünde silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Son Dakika | İzmir'de ganyan bayisi önünde silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Son Dakika | İzmir'de ganyan bayisi önünde silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde ganyan bayisi önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

AKINCILAR, SİVAS (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde ganyan bayisi önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Akıncılar Mahallesi'ndeki bir ganyan bayisinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İ.B ile E.Y arasında tartışma çıktı.

İş yeri önünde kavgaya dönüşen olayda E.Y'nin tabancayla ateş ettiği İ.B, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.Y. polis merkezine giderek teslim oldu.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Akıncılar, İzmir, Güncel, Haberler

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