Son Dakika: İzmir'de flaş karar: Bilardo salonları yeniden açılıyor
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Son Dakika: İzmir'de flaş karar: Bilardo salonları yeniden açılıyor

Bir son dakika haberine göre İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki bilardo salonlarının korona virüsü tedbirleri altında yeniden faaliyete geçebileceğini duyurdu.

Son Dakika: İzmir'de flaş karar: Bilardo salonları yeniden açılıyor
17.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:01

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki bilardo salonlarının korona virüsü tedbirleri altında yeniden faaliyete geçebileceğini duyurdu.

Korona virüsü önlemleri sebebiyle İzmir'de faaliyet gösteren bilardo salonları bir süredir kapalıydı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararla birlikte kentteki bilardo salonlarının korona virüsü tedbirleriyle birlikte yeniden açılabileceğini duyurdu.

İzmir Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) 13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlaması, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayınlanacak olan 'Covid-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler' başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanması, covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin korona virüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine, kaymakamlıklarımızca bilardo salonlarının faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak halı sahaların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İZMİR

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Kaynak: İHA

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