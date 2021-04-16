İzmir'de FETÖ'ye ardı ardına baskınlar: 29 gözaltı
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İzmir'de FETÖ'ye ardı ardına baskınlar: 29 gözaltı

İzmir'de FETÖ'ye ardı ardına baskınlar: 29 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında ihraç edilen eski emniyet müdürünün de bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

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İzmir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında ihraç edilen eski emniyet müdürünün de bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Bu kapsamda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize, Mali ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerine yönelik tek tek baskın yaptı.

Haklarında ByLock kaydı, Bank Asya hesap artışı, dernek üyeliği, SGK kaydı ve daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt mensuplarınca verilen ifadeler doğrultusunda ismi geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen eski Emniyet Müdürü Akın K.'nin de bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

İzmir'de FETÖ'ye ardı ardına baskınlar: 29 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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