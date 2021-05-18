Son Dakika | İzmir'de feci kazada can pazarı: Araçlarda sıkışan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son Dakika | İzmir'de feci kazada can pazarı: Araçlarda sıkışan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | İzmir'de feci kazada can pazarı: Araçlarda sıkışan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İzmir'in Urla ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerin içerisinde sıkışan 3 yaralı 110 AKS ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerin içerisinde sıkışan 3 yaralı 110 AKS ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavilerin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İskele Mahallesi Çeşme-Urla İzmir Asfaltı Caddesi ile 2209 sokağın kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet T (67), idaresindeki 35 AJM 483 plakalı Fiat marka araç ile Okan K., yönetimindeki 06 CGU 434 plakalı Tofaş marka otomobil kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Servis ekipleri ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Fiat marka araçta sıkışan sürücü Mehmet T., ve yolcu konumundaki Aslı T (12), ile Tofaş marka araçta sıkışan sürücü Okan K., 110 AKS ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulansa alınarak Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavilerin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan araçlar çekici vasıtası ile bulundukları yerden kaldırılırken, olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Son Dakika | İzmir'de feci kazada can pazarı: Araçlarda sıkışan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | İzmir'de feci kazada can pazarı: Araçlarda sıkışan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | İzmir'de feci kazada can pazarı: Araçlarda sıkışan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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