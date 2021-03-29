Son dakika... İzmir'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler: İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

Umurbey Mahallesi Ozan Sokak'ta Mehmet Ö'ye ait iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen Nuriye Ö. (80), ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp