Son dakika! İzmir'de eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan zanlı tutuklandı
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Son dakika! İzmir'de eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan zanlı tutuklandı

09.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:27
Son dakika! İzmir'de eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla öldürüp cesedini kilerdeki yorgan ve halıyla gizleyen zanlı, tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla öldürüp cesedini kilerdeki yorgan ve halıyla gizleyen zanlı, tutuklandı.

Çaldıran Mahallesi'nde önceki gün Yazgül S'nin ölü bulunmasının ardından yakalanan eşi Bülent S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

7 Aralık'ta kadından haber alamayan çocukları durumu polise bildirmiş, evde yapılan aramada Yazgül S'nin cesedi kilerde yorgan ve halıyla gizlenmiş halde bulunmuştu.

Annesini arayan kızına, eşinin telefonundan "iyiyim" mesajı atıp kaçtığı belirlenen Bülent S, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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