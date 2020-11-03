Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi
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Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi

03.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:28

Son dakika! İzmir'de enkaz altından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Böylece depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye, yaralananların sayısı ise 1027'ye yükseldi.

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu.

107 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1027 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, yaralı sayısının ise 1027'ye yükseldiği belirtildi. 4 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılardan 883'ü taburcu olurken, 144 kişinin tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 12 hastadan 5'inin durumu ağır.

Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi

ARTÇI DEPREMLER SÃœRÃœYOR

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4'ün üzerinde 444 artçı olmak üzere, toplam 1528 artçı sarsıntı yaşandı.

Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi

1712 ÇADIRIN KURULUMU TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem yaşanan İzmir'de 1712 çadırın kurulumunun tamamlandığını bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibarıyla bölgeye sevk edilen 38 mobil baz istasyonundan 30'u kuruldu. Deprem bölgesine 3 bin 545 çadır, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti, 153 bin 376 mobil beslenme ünitesi, 113 bin 83 ikram malzemesi, 57 genel maksat çadırı, 4 duş-tuvalet konteyneri gönderildi.

Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi

EĞİTİME BİR HAFTA ARA VERİLDİ

Deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir hafta ara verildi. Kararı dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün düzenlediği bastın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söyledi. Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, "139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık" diye konuştu.

Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi

"YAKINLARINIZ İÇİN 184 SABİM HATTI'NI ARAYIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 SABİM Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakınlarınız İçin Alo 184'ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" dedi.

Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi
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