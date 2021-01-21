SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ocak İzmir'de 4 üstü depremler korkuttu! AFAD ve Kandilli: İzmir depremi kaç şiddetinde oldu?

Son dakika deprem İzmir bugün uzun bir aranın ardından yine 4 üstü sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir'de gece saatinde meydana gelen depremlerin verilerini yayınladı! Vatandaşları uyandıran deprem, tüm İzmirliler tarafından merak edildi! Peki, İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

21 Ocak 2021 gece sularında İzmir'de meydana gelen depremler tüm vatandaşları korkuttu! İzmir sallandı son dakika haberleri twitter ve tüm sosyal medyada gündem oldu! Art arda gerçekleşen İzmir depremi şiddetleri ile vatandaşları uykularından uyandırdı!

SON DAKİKA! İZMİR DEPREMLE SALLANDI!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde yayınlanan verilere göre; saat 02:28'de 4.0, 02:31'de 3.0, 02:33 3.7 ve son olarak 02:37'de 4.7 şiddetinde depremler meydana geldi! Tüm bu depremlerin kısa sürede artarda gerçekleşmesi vatandaşları korkuturken, İzmirliler depremin devamının gelip gelmeyeceğinin endişesinde. Deprem, çevre illerden de hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son deprem verileri:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

AFAD SON DEPREMLER!