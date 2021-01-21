SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ocak İzmir'de 4 üstü depremler korkuttu! AFAD ve Kandilli: İzmir depremi kaç şiddetinde oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ocak İzmir'de 4 üstü depremler korkuttu! AFAD ve Kandilli: İzmir depremi kaç şiddetinde oldu?

21.01.2021 02:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 03:12
SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ocak İzmir'de 4 üstü depremler korkuttu! AFAD ve Kandilli: İzmir depremi kaç şiddetinde oldu?

Son dakika deprem İzmir bugün uzun bir aranın ardından yine 4 üstü sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir'de gece saatinde meydana gelen depremlerin verilerini yayınladı! Vatandaşları uyandıran deprem, tüm İzmirliler tarafından merak edildi! Peki, İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

21 Ocak 2021 gece sularında İzmir'de meydana gelen depremler tüm vatandaşları korkuttu! İzmir sallandı son dakika haberleri twitter ve tüm sosyal medyada gündem oldu! Art arda gerçekleşen İzmir depremi şiddetleri ile vatandaşları uykularından uyandırdı!

SON DAKİKA! İZMİR DEPREMLE SALLANDI!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde yayınlanan verilere göre; saat 02:28'de 4.0, 02:31'de 3.0, 02:33 3.7 ve son olarak 02:37'de 4.7 şiddetinde depremler meydana geldi! Tüm bu depremlerin kısa sürede artarda gerçekleşmesi vatandaşları korkuturken, İzmirliler depremin devamının gelip gelmeyeceğinin endişesinde. Deprem, çevre illerden de hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son deprem verileri:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ocak İzmir'de 4 üstü depremler korkuttu! AFAD ve Kandilli: İzmir depremi kaç şiddetinde oldu?

AFAD SON DEPREMLER!

SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de artarda gelen 4 üstü depremler korkuttu! İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Joe Biden Denizlispor Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ocak İzmir'de 4 üstü depremler korkuttu! AFAD ve Kandilli: İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 03:12:49. #1.14#
title