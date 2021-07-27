Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 27 Temmuz Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 27 Temmuz Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 27 Temmuz Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 27 Temmuz Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 27 Temmuz Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 27 Temmuz Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? İzmir'de deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

27 TEMMUZ İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın Twitter hesabından paylaşımı şu şekilde:

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 13.02'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 27 Temmuz Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olarak belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre 27 Temmuz Salı bugün saat 13:02 sularında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 27 Temmuz Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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