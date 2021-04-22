Depoda çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında Mehmet U'ya ait plastik eşyaların konulduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde zarara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp