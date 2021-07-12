Son Dakika | İzmir'de denizde ölü bulunan kişinin kimliğini belirlenmesi için çalışma başlatıldı
Son dakika habere göre İzmir'in Konak ilçesinde, denizde ölü bulunan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde, denizde ölü bulunan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Karataş iskele civarında denizde hareketsiz duran birini gören vatandaşlar durumu güvenlik birimlerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, denizdeki kişiyi kıyıya çıkarttı.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, üzerinde kimlik çıkmayan ve ismi öğrenilemeyen 50'li yaşlardaki erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmada, denizden çıkarılan kişiye ait olduğu değerlendirilen kıyafetleri kıyıda buldu.
Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekipler, ölü bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı