Son dakika! İzmir'de "çöp evde" çıkan yangında bir kişi öldü
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Son dakika! İzmir'de "çöp evde" çıkan yangında bir kişi öldü

Son dakika haberine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde çöp dolu evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Son dakika! İzmir'de
30.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:01

İzmir'in Çiğli ilçesinde çöp dolu evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dokuzuncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını bir saat süren çalışmaların ardından söndüren ekipler, evde yalnız yaşayan Fahrettin Erkaya'nın (67) hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkaya'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Dairenin "çöp ev" olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü belirtildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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