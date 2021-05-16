Son dakika... İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika gündem haberi... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Çelebiyaka Mevkisi'ndeki ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 300 metrekarelik bir orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı