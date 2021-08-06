Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki motosiklete, Kemalpaşa-İzmir kara yolu Pınarbaşı kavşağı yol ayrımında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir çekici çarparak kaçtı.

Kazayı görmeyen çok sayıda sürücü de yola savrulan Mustafa E'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri motosiklet sürücüsüne çarpan çekici ve diğer araçları belirlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
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