Son dakika... İzmir'de boşanma davası açan eşini darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Son dakika... İzmir'de boşanma davası açan eşini darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Son dakika... İzmir'de boşanma davası açan eşini darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşanma davası açan eşini darbederek yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşanma davası açan eşini darbederek yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Seferihisar ilçesinde 16 Temmuz tarihinde mağdur I.K.T'nin, eşi M.T. tarafından yaralandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli çıkarıldığı mahkemede 'eşe karşı nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Boşanma davası açan I.K.T'nin, oturduğu sitenin bahçesinde, uzaklaştırma kararını ihlal eden eşi M.T. tarafından darbedilmesi güvenlik kameralarına yansımış, vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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