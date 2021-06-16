Son dakika: İzmir'de bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu
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Son dakika: İzmir'de bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu

Son dakika: İzmir'de bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir hastanede görevli sağlık memuru, pansuman odasında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir hastanede görevli sağlık memuru, pansuman odasında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ortopedi servisinde bir pansuman odasından silah sesi gelmesi sonrası yapılan kontrolde sağlık memuru Savaş Hamurçili'nin tabancayla göğsünden vurulmuş olduğu görüldü.

Yapılan incelemede Hamurçili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tabancanın olay yerinde olduğunu belirleyen ekipler, soruşturma başlattı.

Son dakika: İzmir'de bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu
Son dakika: İzmir'de bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu
Son dakika: İzmir'de bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

Sağlık memuru, hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu
Sağlık memuru, hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu
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