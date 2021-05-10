Son dakika: İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika: İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Son dakika: İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı akraba iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı akraba iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

Çimentepe Mahallesi'ndeki kavgayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Çimentepe Mahallesi'nde dün aralarında anlaşmazlık bulunan akraba iki grup arasında kavga çıkmıştı. Açılan ateş sonucu yaralanan Cüneyt Elalmış, K.E. ve A.E. ile darbedilerek yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan Elalmış, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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