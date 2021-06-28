Son Dakika | İzmir'de bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 28 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | İzmir'de bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 28 tutuklama

Son Dakika | İzmir'de bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 28 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İZMİR'de, son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'de, son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 21-27  Haziran'da yapılan uygulama ve operasyonlarda; 7 gram esrar-skunk, 50 gram eroin, 7 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 75 gram metamfetamin, 35 ecstasy, 77 bin 739 sentetik ecza maddesi, 1 tüfek ve 18 fişek  ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden 28'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16'sı de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Eski kocasının saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
Eski kocasının saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Mesut Özil Ozan Tufan Emre Kocadağ Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | İzmir'de bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 28 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 21:47:41. #1.15#

title