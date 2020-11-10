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Son dakika: İzmir'de, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

10.11.2020 03:30 | Son Güncelleme: 10.11.2020 03:35
Son dakika: İzmir'de, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre aralarında bulunan husumet bulunan kişinin evine tabanca ile rastgele ateş açtı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre aralarında bulunan husumet bulunan kişinin evine tabanca ile rastgele ateş açtı. Saldırıda evde bulunan Mustafa E. (43) karnından vurularak ağır yaralanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Atilla Mahallesi 458 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Mustafa E.'nin evinin önüne gelerek rastgele ateş açtı. Çevrede korku ve endişe yaratan saldırıda evin camları kırılırken, içeride bulunan Mustafa E.,karnına isabet eden mermi ile yaralandı. Saldırgan olaydan sonra yaya olarak kaçtı. Evde bulunanlar arkadaşları Mustafa E.'nin yaralandığını fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mustafa E.'yi ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada ameliyata alınan Mustafa E'nin durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerinde ve evde incelemede bulundu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, silahlı saldırganın B.A. olduğu ileri sürdürüldü. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika: İzmir'de, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Son dakika: İzmir'de, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Son dakika: İzmir'de, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Son dakika: İzmir'de, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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