Son Dakika | İzmir'de başkalarına ait fotoğraflarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kadın, hastanede gözlem altına alındı
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Son Dakika | İzmir'de başkalarına ait fotoğraflarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kadın, hastanede gözlem altına alındı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
Son Dakika | İzmir'de başkalarına ait fotoğraflarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kadın, hastanede gözlem altına alındı

Son dakika haberleri: İzmir'de, sosyal medya paylaşım sitelerinden açtığı çok sayıda sahte hesapla tehdit, şantaj, iftira ve cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 40 yaşındaki kadın, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 haftayı geçmemek üzere hastanede gözlem...

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İzmir'de, sosyal medya paylaşım sitelerinden açtığı çok sayıda sahte hesapla tehdit, şantaj, iftira ve cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 40 yaşındaki kadın, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 haftayı geçmemek üzere hastanede gözlem altına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran D.B'nin, sosyal medyada adına çok sayıda sahte hesap açılarak kendisi ve küçük kızının fotoğrafları ile telefon numaralarının cinsel içerikli ifadelerle paylaşıldığını bildirmesi üzerine gözaltına alınan H.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlının, huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit ve şantaj suçlarını işlediğine dair somut deliller bulunması üzerine akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin 3 haftayı geçmemek üzere hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince D.B'nin şikayeti üzerine başlatılan çalışma sonucu H.G, 27 Mart'ta Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, Menderes ilçesinde ikamet eden şüphelinin Instagram, Twitter ve Facebook'ta çok sayıda hesabı olduğu ve asılsız paylaşımlar yaptığı, bu nedenle hakkında Antalya, İstanbul, Bolu ve Kahramanmaraş'ta soruşturma yürütüldüğü öğrenilmişti.

Huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan 50 sabıka kaydı olduğu öğrenilen H.G'nin, şikayetçileri telefonla arayarak küfür, hakaret ve tehditlerde bulunup mesaj attığı, mağdur avukatlarını da arayarak ya da mesaj göndererek davadan çekilmeleri için tehdit ettiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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