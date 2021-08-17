Son Dakika | İzmir'de balkondan düşerek hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti
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Son Dakika | İzmir'de balkondan düşerek hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti

Son Dakika | İzmir'de balkondan düşerek hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İzmir'in Menemen ilçesinde 10 Ağustos'ta apartmanın 4. katından düşen kadın, kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde 10 Ağustos'ta apartmanın 4. katından düşen kadın, kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre Ulukent Mahallesindeki bir apartmanın 4. katındaki balkona çıkan Hülya Ayılmaz (30), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hülya Ayılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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