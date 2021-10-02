Son Dakika | İzmir'de balkon duvarı ören kişi düşerek hayatını kaybetti
AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre İzmir'in Buca ilçesinde birinci kattaki balkonun duvarını ören kişi, yaşamını yitirdi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde birinci kattaki balkonun duvarını ören kişi, yaşamını yitirdi.
Yıldız Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın birinci katının balkonunda duvar ören Kemal Demir (61), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Olay yerine gelen ambulans ekibi, kafasının üzerine düşen Demir'in hayatını kaybettiğini saptadı.
Demir'in olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.
AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri