Son dakika! İzmir'de askeri uçak düştü: 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

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İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de görev yapan KT-1 tipi uçağının, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, hemen başlatılan arama-kurtarma çalışması ile iki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de görev yapan KT-1 tipi uçağının, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, hemen başlatılan arama-kurtarma çalışması ile iki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı