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Apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmanın üst katında çıkan yangında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmanın üst katında çıkan yangında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Irmak Mahallesi'ndeki bir sitede 5 katlı apartmanın son katında yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangına müdahale etmek için 5. kata çıkan Kaan Yalçın (26), yangının büyüdüğünü görünce asansörle aşağıya inmeye çalıştı. Asansörde dumandan zehirlenen Yalçın, yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, 3 kişiyi yanan dairenin balkonundan sepetli araçla aşağıya indirdi. Dumandan etkilenenler, 112 Acil Sağlık ekibince İzmir

Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Arkadaşını ziyaret için gittiği apartmanda yangında öldü

Arkadaşını ziyaret için gittiği apartmanda yangında öldü

 Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

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AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmanın üst katında çıkan yangında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

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