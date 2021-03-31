Son dakika: İzmir'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
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Son dakika: İzmir'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı akrabası tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı akrabası tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak'ta meydana geldi. Akraba olan Kadir Sait B. (27) ile Cengiz Gezici (35) arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezici, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayın ardından hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, cinayet şüphelisi Kadir Sait B. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Son dakika: İzmir'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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