Son dakika gündem: İZMİR'DE 9 KİLO ESRARA 1 GÖZALTI
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Son dakika gündem: İZMİR'DE 9 KİLO ESRARA 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İZMİR'de, polisin ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda 363 kök Hint keneviri ve 9 kilo 400 gram esrar ele geçirilen Ü.D., gözaltına alındı.

İZMİR'de, polisin ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda 363 kök Hint keneviri ve 9 kilo 400 gram esrar ele geçirilen Ü.D., gözaltına alındı.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla dağlık bölgede uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Dün harekete geçen ekipler, Ü.D.'nin arazideki ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 363 kök Hint keneviri ve 9 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, Ü.D. ise gözaltına alındı. Ü.D.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Son dakika gündem: İZMİR'DE 9 KİLO ESRARA 1 GÖZALTI
Son dakika gündem: İZMİR'DE 9 KİLO ESRARA 1 GÖZALTI
Son dakika gündem: İZMİR'DE 9 KİLO ESRARA 1 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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