8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
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8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki ailenin silahlı kavgasında olay yerinde bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu tabancadan çıkan mermiyle yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İzmir'in Konak ilçesinin Güney Mahallesi'nde 23 Nisan Cuma günü saat 15.50 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki ailenim sokaktaki tartışması kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kavga eden taraflardan olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Necati K. (27), belindeki tabancayı çıkartarak tartıştığı aileden Kudret Y'nin üzerine doğru koştu. Tabancayı gören Kudret Y, evine doğru koşup içeri girerken, Necati K. ise, rastgele ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

KURŞUN, ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Olayda Kudret Y, silahlı saldırıyı yara almadan atlatırken, Necati K'nın tabancasından çıkan mermilerden biri 8 yaşındaki kız çocuğu S.M'ye denk geldi. Küçük çocuğun yaralandığını gören bir mahalle sakini ise, S.M'yi kucağına alarak kendi imkanları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan S.M'nin kalçasına bir mermi isabet ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞAHIS, POLİSTEN KAÇAMADI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Necati K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yürütülen çalışmada Necati K'nın Emir Sultan Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Belirlenen adrese giden polis ekipleri, dün öğle saatlerinde şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kasten yaralama, gasp, hırsızlık, ve mukavemet suçlarından birçok kaydı olduğu öğrenilen Necati K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan olay sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde 8 yaşındaki S.M., sokaktan geçtiği esnada Kudret Y'nin koşarak eve girdiği, daha sonra arkasında koşarak gelen Necati K'nın elindeki tabancasıyla koştuğu, ve rastgele ateş açtığı ve olay yerinden ayrıldığı görüldü. Bu sırada 8 yaşındaki S.M'nin silahla vurulduğunu gören bir mahalle sakininin küçük çocuğu kucağına alarak, hızla olay yerinden kaçırdığı ve hastaneye götürdüğü anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.

8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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