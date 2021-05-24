Son Dakika | İzmir'de 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda iki şüpheli yakalandı
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Son Dakika | İzmir'de 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda iki şüpheli yakalandı

Son Dakika | İzmir'de 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda iki şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesinde 7 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 7 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir adreste yaptığı arama neticesinde 7 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçaları ele geçirildiği belirtildi.

Yine Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir adreste yaptıkları aramada 104 gram esrar maddesi, hassas terazi, kurusıkıdan bozma tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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