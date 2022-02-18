Son dakika... İzmir'de 67 yıllık evli çift, 3 saat arayla hayatını kaybetti
AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika haberlerine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde 67 yıl bir yastığa baş koyan karı-koca, üç saat arayla öldü.
ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 67 yıl bir yastığa baş koyan karı-koca, üç saat arayla öldü.
Büyük Mahallesi'nde yaşayan Nimet Sürer (88) yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nimet Sürer'in ölüm haberini alan eşi Yaşar Sürer de (90) 3 saat sonra evinde vefat etti.
Cenazeler, Büyük Mahalle Camisi'nde kılınan namazının ardından yan yana, mahalle mezarlığına defnedildi. Çiftin, biri 5 yıl önce hayatını kaybetmiş 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.
AA / Turgay Konuralp - Güncel