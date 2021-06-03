Son dakika: İzmir'de 5 ilçede uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Beydağ, Bergama, Foça, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.