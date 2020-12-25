Son dakika: İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu öne sürülen sanık hakim karşısında

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde 430 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olduğu ileri sürülen ve hakkında "kasten orman yakma" suçundan dava açılan E.Y. hakim karşısına çıktı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 430 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olduğu ileri sürülen ve hakkında "kasten orman yakma" suçundan dava açılan E.Y. hakim karşısına çıktı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık E.Y. ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı katıldı.

Tutuksuz sanık E.Y, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, ormanı yakmadığını ileri sürdü.

Olay günü ateş yakmadığını savunan sanık, "Belirtilen kafenin bulunduğu mevkiye çevreden çok gelen giden olur. Genelde köylülerdir. Bazen mangal yakarlar. Tutanakta bahsedilen ateşi kimin yaktığını bilmiyorum. Yangın çıktığı sırada olay yerinde yoktum. Yangın başlayınca olay yerinden uzaklaştığıma dair yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Ben olay yerinden ayrıldıktan 30-45 dakika sonra dava konusu yangın çıkmıştır." dedi.

Sanık avukatı, söz konusu kafenin sahibinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde Çile Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta yangın çıkmıştı. Yangına, 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edilmişti. Ertesi gün sabaha karşı kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 430 hektarlık orman alanının zarar gördüğü belirtilmişti.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı. Tutuklanan zanlı, yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer