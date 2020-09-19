Son dakika! İzmir'de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli kişi gözaltına alındı
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Son dakika! İzmir'de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 1'i minibüs 3 aracı kundakladığı öne sürülen zihinsel engelli kişi, gözaltına alındı.

Son dakika! İzmir'de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli kişi gözaltına alındı
19.09.2020 04:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 04:50

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 1'i minibüs 3 aracı kundakladığı öne sürülen zihinsel engelli kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi 6496 Sokak İZBAN Şemikler Durağı karşında park halindeki 45 SB 3590 plakalı minibüsün yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanındaki 35 AC 5942 plakalı otomobile de sıçrayan yangını kontrol altına aldı. Yangında her 2 araçta kullanılamaz hale geldi.

Yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler olayı araştırırken, bu kez yakın bir mesafedeki Şemikler Mahallesi 6285 Sokakta da yine park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarını aldı.

Hızla olay yerine geçen ekipler, otomobile yangın tüpleriyle müdahale ederken, sokakta kaçmaya çalışan zihinsel engelli kişiyi de yakaladı.

Otomobil de kullanılamaz hale gelirken, ismi henüz belirlenemeyen zihinsel engelli kişinin araçları yakıp kaçtığı öne sürüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Güngör
Mustafa Güngör
AA Editörü
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