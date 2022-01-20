Son dakika! İzmir'de 20 bin 572 cinsel uyarıcı ilaç ele geçirildi

Son dakika haber... İzmir'in Konak ilçesinde 20 bin 572 cinsel uyarıcı ilaç ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde 20 bin 572 cinsel uyarıcı ilaç ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibinin ardından ilçedeki iki iş yeri ile bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 bin 572 cinsel uyarıcı ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.