Son Dakika | İzmir'de, 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
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Son Dakika | İzmir'de, 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Son Dakika | İzmir'de, 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İZMİR'de, son 1 hafta içinde uyuşturucu satışına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı, mahkemece tutuklandı.

İZMİR'de, son 1 hafta içinde uyuşturucu satışına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı, mahkemece tutuklandı.  

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Nisan'da kent genelinde uyuşturucu satan kişilere yönelik bir dizi operasyon yaptı. Baskınlarda 51 şüpheliye işlem uygulanırken, 24 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.


Son Dakika | İzmir'de, 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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