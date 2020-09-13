Son dakika... İzmir-Çeşme otoyolu kenarındaki yangın söndürüldü

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İzmir-Çeşme otoyolu kenarındaki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme otoyolu Urla çıkışı yakınında yol kenarındaki otluk alandaki yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bazı sürücülerin emniyet şeridinde durarak yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle kısa süre otoyoldaki görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Kaynak: AA